Un episodio violento si è verificato a Reggio Calabria, dove questa notte al culmine di una violenta lite tra un gruppo di uomini in una stazione di servizio della SS106 nei pressi di Pellaro è degenerata al punto tale che uno dei facinorosi è salito su un mezzo pesante e ha letteralmente travolto e investito due persone per poi darsi alla fuga, riducendoli in fin di vita e, dalle ultime notizie le vittime sono un cittadino extracomunitario e l’altra vittima originaria di Melito Porto Salvo.

I soccorso sono stati immediati del 118 e trasportati al Gom. Sul posto la Polizia Scientifica che ha transennato l’area e sta effettuando i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dell’evento delittuoso.