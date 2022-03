Dopo l’agguato di ieri sera per l’omicidio a Lamezia del 52enne Luigi Trovato e al ferimento di altre di altri due uomini, tra cui il fratello della vittima.

C’è stata una svolta nelle indagini in quanto due persone si sono costituite ai carabinieri di Lamezia Terme autoaccusandosi di essere stati loro ad uccidere Luigi Trovato ed a ferire il fratello Luciano e una persona che era insieme a loro, Pasquale D’Angela. Secondo quanto è emerso dalle indagini, i due responsabili avrebbero reagito ad un’aggressione ai loro danni parte delle vittime. I due hanno deciso di costituirsi perché braccati dai carabinieri, che li avevano identificati come i responsabili dell’omicidio e del duplice ferimento.

Le indagini svolte dai carabinieri, con la collaborazione della Polizia di Stato e sotto le direttive della Dda di Catanzaro, hanno consentito di appurare dinamica e movente dell’omicidio di Luigi Trovato e del duplice ferimento, escludendo che si sia trattato di un agguato, come si era ipotizzato in un primo tempo. L’aggressione da parte dei fratelli Trovato sarebbe da collegare a contrasti tra le vittime ed i loro rivali, motivati, presumibilmente, da questioni d’interesse.