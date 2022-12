Finalmente Aperti i Cancelli del Presepe Vivente Melicucchese tra i piu’ longevi di Italia ,ed è subito grande affluenza di visitatori ,si stimano oltre 3000 presenze nel solo giorno di Natale ,tantissime sono infatti le persone accorse da tutta la Regione Calabria ,per assistere alla Nativita’ vivente ,ma anche per vedere i vecchi mestieri di un tempo ,riordinati nelle tipiche casette rivestite in corteccia .

Adesso Proiettori puntati al 1 Gennaio giorno di Capodanno , ed e’ gia’ boom di chiamate per informazioni ed orari di apertura da parte dei visitatori piu’ lontani .

Ricordiamo le date 26 Dicembre ore 16.30- 1 Gennaio ore 16.30 e 6 Gennaio Epifania ore 17.00 giorno di Chiusura con l’arrivo dei Re Magi a Cavallo e la Realizzazione delle Zeppole pasto tradizionale per l’Epifania al Presepe Vivente giunto ormai al 35 esimo anno .