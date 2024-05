Oggi pomeriggio a Locri, si chiude la Festa per l’Europa, il 54EuroTour con Studio54network.

Dopo il successo di Pizzo, Cosenza, Soverato, e Crotone il 54EuroTour si chiude oggi a Locri, sulla riva del mar Jonio, in Piazza Nosside, grazie al patrocinio dell’Amministrazione comunale che ha con entusiasmo accolto questa festa europea!.

E’ la Festa per l’Europa 2024, nelle piazze calabresi, dedicato alla sensibilizzazione dei cittadini per la partecipazione al voto delle elezioni europee, dell’otto e nove giugno 2024.

Un’occasione per far conoscere, in modo più approfondito e vicino al territorio, le opportunità che il

voto per il Parlamento Europeo può dare a tutti noi.

Con Studio54network anche oggi pomeriggio la location ospitante sarà in diretta interregionale e in radiovisione, con tanto materiale informativo su come votare e partecipare alla vita politica e

renderla più vicina, in modo concreto, alla vita dei cittadini.

Migliaia di gadgets distributi in ogni tappa, ed anche oggi a Locri non sarà di meno.

Questa importante iniziativa, che nasce da indicazioni dell’Unione Europea, è stata realizzata grazie

al contributo della Regione Calabria, decisiva per la realizzazione dell’intero tour.