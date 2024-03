Giornata di lutto oggi a Francavilla Marittima per le esequie di Marcella Risoli, la 26enne che ha perso la vita nel tragico incidente stradale di domenica scorsa a Mottola in Puglia. La giovane viaggiava insieme ad altri due giovani amici, deceduti anch’essi ed erano a bordo di una Pegeout e stavano facendo ritorno a casa dopo un raduno di Cosplay.

Il sindaco di Francavilla Marittima Gaetano Tursi ha proclamato il lutto cittadino, ordinando la chiusura la chiusura di negozi, uffici e quant’altro, dalle ore 15 alle 17, orario in cui si svolgeranno i funerali.

