Di GiLar

Oggi tutta la Calabria è in lutto. Noi calabresi siamo in lutto per quella giovane ragazza dal destino crudele e che come molte volte si dice quando accadono queste disgrazie, “non è giusto morire così”.

Denise Galatà a soli 18 anni ha lasciato questa vita terrena, rinunciando alla bellezza della sua fresca giovinezza, ai suoi sogni e alla sua voglia di vivere. Denise farà l’ultimo passo da quel maledetto fiume Lao, praticando quello sport definito rafting che le è stato fatale. Quel tragico giorno resterà impresso come un ricordo indelebile nella memoria di tutti i calabresi, nella nostra memoria che abbiamo seguito la vicenda minuto dopo minuto, con le nostre paure e le nostre (vane) speranze che potesse essere ritrovata viva. Quando poi abbiamo riportato la notizia del suo corpo senza vita è stato un colpo al cuore, un crollare di emozioni miste a rabbia. La stessa che abbiamo adesso nello scrivere queste righe perché assetati di verità, di giustizia e di amore per una ragazza che poteva essere una nostra parente. Sì, Denise è una parte di noi stessi che l’abbiamo ammirata nelle sue foto e l’abbiamo accompagnata nel suo ultimo passo.

Oggi pomeriggio alle ore 16 i funerali si celebreranno a Rizziconi dov’era residente, nella Casa famiglia di Nazareth. E mentre Rizziconi, come Polistena e Laino Borgo hanno proclamato il lutto cittadino, anche noi siamo silenziosamente addolorati per questa vicenda e per quello che può servire vorremmo dare un segnale di conforto con un forte abbraccio alla famiglia da parte di tutta la Redazione di Approdo Calabria.