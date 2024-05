Dopo il successo di Pizzo e Cosenza, gli scorsi 10 e 12 maggio, riparte oggi l’Euro Tour di Studio54network nelle piazze calabresi, dedicato alla Festa dell’Europa, per scoprire e promuovere l’Unione Europea in una Calabria sempre più europea.



Oggi appuntamento a Soverato, in Piazza SS Maria Ausiliatrice, per poi sui lungomare di Crotone e Reggio Calabria, sabato e domenica.



Un’occasione per raccontare e promuovere il territorio, attraverso la storia e le eccellenze delle città visitate, calabresi, italiane ed europee.

Tutto in Radiovisione, con tanto materiale informativo su come votare e partecipare alla costruzione di un’Europa alla Calabria più vicina, e con migliaia di immancabili gadgets.

Partners degli eventi l’UE, Regione Calabria e Repubblica Italiana, con il patrocinio delle città coinvolte.