Cittadini di Gioia Tauro, della Piana e della Città Metropolitana,Uomini e donne della Calabria tutta, di ogni fede politica o personale, a Voi tutti

RIVOLGO APPELLO

sentito e doveroso per una partecipazione solidale – che sia compatta e di massa – alla manifestazione indetta da questa Amministrazione, in accordo con i sindaci della Piana di Gioia Tauro, le OO.SS., il mondo dell’associazionismo tutto, la Chiesa, le forze politiche, i medici di base, le scuole, per rivendicare il nostro inviolabile

DIRITTO ALLA SALUTE, ALLE CURE, ALLA VITA

che è ormai apertamente negato da un sistema sanitario disorganizzato e, quindi, incapace di assicurare – per mancanza di personale e mezzi – i livelli operativi minimi di assistenza. La nostra popolazione – già da tempo costretta a ricorrere al triste fenomeno dell’emigrazione sanitaria, per assicurarsi i grandi interventi – paga ogni giorno – purtroppo, all’altissimo prezzo di vite ingiustamente sacrificate – l’incapacità di far fronte anche alle normali esigenze quotidiane. Questo in un comprensorio che dovrebbe essere particolarmente attrezzato, in virtù anche della presenza del più grande porto italiano di transhipment.

Nella Piana non c’è più una risposta sanitaria adeguata. Gli Ospedali sono chiusi, le strutture fatiscenti, le attrezzature obsolete o del tutto mancanti e la carenza di Personale medico, infermieristico e paramedico è una realtà amaramente generalizzata.

LA MISURA È ORMAI COLMA !

Non possiamo accettare oltre un tale aberrante stato di cose, che impaurisce la popolazione, pone in pericolo i cittadini, mortifica i medici e gli operatori sanitari e penalizza il nostro Territorio. Ogni Cittadino deve sentire forte la responsabilità di pretendere ed ottenere un cambiamento radicale, che ripristini fiducia e serenità.

Dobbiamo fare sentire vigoroso e ferma, l’eco delle nostre legittime richieste, mediante una presa di posizione civile, ma inequivocabile, che possa essere ascoltata anche oltre le nostre latitudini. È, appunto, per questo che l’UNITÀ e la COMPATTEZZA non possono e non devono mancare, per ottenere un intervento immediato delle Istituzioni Regionali e Nazionali. Ed allora , tutti insieme, ritroviamoci a

GIOIA TAURO – PIAZZA DUOMO – SABATO 30 OTTOBRE – ore 9:30 per fare ascoltare forte la nostra voce!

Il Sindaco Aldo Alessio