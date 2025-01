Prosegue a ritmi serrati l’attività di controllo del territorio condotta dagli uomini del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, anche attraverso il concorso di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia, posti a disposizione del Questore di Catanzaro per l’intensificazione delle attività di prevenzione in città.

Nell’ambito di tale specifica progettualità operativa, nel pomeriggio dello scorso 24 gennaio, un equipaggio in servizio di Volante, nel corso di un controllo, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, L.Z., 23enne straniero di origini marocchine, perché trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Venerdì scorso, infatti, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, transitando in Corso Nicotera per la consueta attività vigilanza del territorio, notavano due giovani appiedati che alla vista della Volante, aumentavano repentinamente il passo, con atteggiamento che risultava sospettoso e che induceva gli operatori di polizia a procedere nei loro confronti ad un controllo.

Nel corso del controllo L.Z., tradendo un visibile nervosismo, veniva sottoposto anche a perquisizione personale che consentiva di rinvenire 5 panetti di sostanza stupefacente, risultata poi essere hashish per un peso di oltre 500 grammi, ben occultati all’interno della propria biancheria intima e l’ingente somma di circa 800 euro nelle tasche dei pantaloni, in banconote di diverso taglio. La droga e le banconote venivano sottoposte a sequestro.

Nel corso delle attività operative i poliziotti effettuavano anche una perquisizione presso l’abitazione di L. Z., che dava esito negativo.

La persona di origini marocchine che era in compagnia di L.Z. risultava, fin da subito, estranea ai fatti.

Al termine degli accertamenti investigativi che comprendevano anche il foto-segnalamento del cittadino extracomunitario fermato che all’atto del controllo era privo di documenti, con precedenti in materia di sostanze stupefacenti, veniva dichiarato in arresto in flagranza di reato per detenzione di droga che, per le modalità di occultamento, la suddivisione in panetti di ugual peso e il rinvenimento del denaro nelle tasche dei pantaloni, appariva avere un evidente fine di cessione a terzi.

In merito all’arresto eseguito nei confronti dello straniero, l’Autorità Giudiziaria disponeva l’accompagnamento dello stesso presso la sua abitazione in stato di arresto, in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata di ieri 27 gennaio il G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme convalidava l’arresto effettuato dall’equipaggio della Squadra Volante e disponeva, nei confronti di L.Z., la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme, provvedimento immediatamente eseguito.

Si precisa che il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari e l’indagato è innocente sino a sentenza di colpevolezza definitiva.