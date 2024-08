“Grande tristezza per l’improvvisa scomparsa del presidente del collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Felice Maurizio D’Ettore.

Un professionista di spessore, un accademico di valore, un politico acuto, e soprattutto una persona perbene.

Ho conosciuto Maurizio ormai qualche anno fa in Parlamento, e ho avuto l’opportunità di apprezzare le sue doti.

D’Ettore ha sempre dimostrato grande attaccamento alla Calabria – sua amata Regione d’origine – pur non vivendoci più da tanti anni.

Alla famiglia giunga il cordoglio della Giunta regionale”.