“Piena solidarietà al sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e al direttore generale della società Amc, Luca Brancaccio, per le vili minacce subite.

Nella certezza che tale vicenda non farà arretrare il sindaco e il dirigente nel loro operato a servizio del capoluogo calabrese, auspico che venga fatta luce al più presto per identificare i responsabili di questa inqualificabile intimidazione”.

SOLIDARIETÀ DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE FILIPPO MANCUSO AL DIRETTORE GENERALE DI “AMC”BRANCACCIO E AL SINDACO DI CATANZARO FIORITA.

“Esprimo la mia solidarietà al direttore generale dell’Azienda di mobilità della città di Catanzaro (AMC)Luca Brancaccio e al sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita per il messaggio intimidatorio subito. Confido che il responsabile di questo vile gesto venga presto identificato”.

A nome della intera comunità Socialista della città di Catanzaro esprimo la nostra piena e incondizionata solidarietà a Nicola Fiorita, sindaco della città capoluogo di regione e all’ing. Luca Brancaccio, direttore generale dell’Azienda per la mobilità della città di Catanzaro (AMC) per il vile gesto subito attraverso il messaggio intimidatorio di cui sono stati vittime.

Auspichiamo che gli eventuali responsabili vengano identificati anche per far proseguire nella più assoluta serenità l’azione di rilancio della Azienda alla quale l’ing. Brancaccio sin dal suo insediamento sta dedicando ogni sforzo.

Masino Paonessa

Segretario Cittadino PSI