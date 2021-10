“Oggi è il giorno della riflessione. In Calabria non ci rendiamo conto dei problemi del centrodestra, perché qui abbiamo avuto un grandissimo risultato; ma io sono un dirigente politico nazionale, se il centrodestra ha un problema, anche Forza Italia ha un problema.

Bisogna essere onesti e parlare ai nostri elettori dicendo che si è imparata la lezione e gli errori del passato non si devono più fare. Lo dico io che ho vinto, con serenità”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, neo presidente della Regione Calabria, intervenendo a SkyTg24.

“Salvini e Meloni sono sicuramente due leader di grande valore, perché hanno preso partiti che stavano al 4% e ne hanno fatto partiti nazionali.

Ma bisogna avere anche la capacità di fare sintesi, di federare il centrodestra. Quella capacità che, per esempio, ha avuto Berlusconi nel corso degli anni.

È necessario che il centrodestra si attrezzi per fare sintesi al suo interno e proporre una visione comune del futuro di questo Paese.

Bisogna profondamente ristrutturare l’offerta politica, mi auguro che Salvini e Meloni, che hanno dimostrato finora di avere grande capacità, lo comprendano””In Calabria abbiamo fatto una campagna elettorale evitando ogni polemica con gli avversari, e soprattutto all’interno della coalizione. Credo che gli elettori vogliano dirigenti politici che sappiano proporre contenuti e soluzioni ai problemi”.

“Penso che l’esperienza di queste amministrative dimostri anche al centrodestra che non ci sono più rendite di posizione: bisogna investire sui candidati migliori e non avere preoccupazione di investire sui politici.

Il civismo è importante, ma deve essere coniugato con l’esperienza politica e il radicamento sul territorio. Quando si fa questo non solo si vince, ma, come è accaduto in Calabria, si stravince”, ha sottolineato.

Amministrative: Occhiuto, hanno vinto competenze, parlare meno alla pancia e più al cervello



“Il Movimento 5 Stelle è scomparso, e tutte le proposte politiche che parlavano alla pancia degli elettori non mi pare abbiano avuto grande successo. Hanno avuto successo, invece, le proposte di contenuto.

Il risultato di Calenda, ed esempio, dimostra che gli elettori vogliono politici competenti, e guardano più alla competenza, alle proposte concrete che al colore dei candidati.

Questa è una lezione che deve imparare anche il centrodestra. Laddove ha una classe dirigente di qualità, come in Calabria, in Sicilia, radicata sul territorio, che sa parlare agli elettori, il centrodestra non solo vince ma stravince. Laddove sceglie i candidati guardando più alle convenienze di una parte, evidentemente perde”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, neo presidente della Regione Calabria, intervenendo a RaiNews24.

“Il Paese sta uscendo da una crisi profonda, dalla pandemia, e vorrebbe una politica in grado di trovare soluzioni, di parlare con serenità del futuro. Assumere ‘posizioni barricadere’, urlare troppo, non piace secondo me agli elettori in questa fase”, ha aggiunto.

“Tangentopoli rottamò un’intera classe politica, l’offerta politica va ripensata perché la pandemia è molto più impattante. Sono convinto che tra qualche mese, tra qualche anno, sarà sensibilmente diversa da quella attuale.

Anche il centrodestra, che ha potenzialmente la maggioranza nell’elettorato, deve ristrutturare la sua proposta, cercando di parlare meno alla pancia e di più al cervello e agli elettori”.