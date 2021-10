“La delega fiscale sarà scritta dal Parlamento, dove ci sarà tempo per fissare i criteri direttivi, ovvero le regole che il governo dovrà osservare per realizzare questa riforma. Ma le parole del presidente del Consiglio, ieri e in queste ore, sono chiare: non ci sarà alcun aumento delle tasse, tantomeno sulla casa. Forza Italia, con i suoi ministri, è garante di questo impegno”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e neo presidente della Regione Calabria, intervenendo a “Domani è un altro giorno”, su Rai Uno.

“Gli italiani hanno grande considerazione del governo Draghi che ci sta portando fuori dalla crisi, come dimostrano i dati macroeconomici.

C’è ancora tanta strada da fare, ma come abbiamo dimostrato in Calabria si vince quando non si parla alla pancia degli elettori, ma al cervello o al cuore.

Draghi forse non parla al cuore, ma dà qualche speranza agli italiani, parlando solo delle cose concrete”.

“Probabilmente se ho vinto in Calabria è perché oltre a essere un imprenditore sono un dirigente politico, attualmente infatti ricopro il ruolo di capogruppo di Forza Italia alla Camera.

Il centrodestra forse, alle volte, non espone come dovrebbe i suoi dirigenti: il civismo è importante, ma va coniugato con la conoscenza del territorio e con il radicamento. Forse questa è stata la ricetta del successo in Calabria, ma credo abbia pesato molto di più il tipo di campagna elettorale.

Usciamo dalla crisi seguita alla pandemia e le persone non vogliono politici che litigano tra loro, ma candidati che abbiano competenze da spendere attraverso opzioni concrete per risolvere i problemi”.