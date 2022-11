“Al prefetto Maria Teresa Cucinotta, destinata dal Consiglio dei ministri alla città di Palermo, va un sentito ringraziamento per l’alto senso dello Stato ed il lavoro svolto in Calabria, in proficua collaborazione e in sinergia continua con le istituzioni calabresi e le comunità della provincia di Catanzaro.

A lei auguriamo il meglio per il prestigioso incarico che andrà a ricoprire alla guida della Prefettura del capoluogo siciliano.

Diamo, allo stesso tempo, il benvenuto a sua eccellenza Enrico Ricci che, arrivando da Bergamo, guiderà a Catanzaro gli uffici territoriali del governo, e al quale assicuriamo condivisione d’intenti e il necessario supporto della Regione Calabria. Auguri e buo