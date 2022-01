“In questi giorni in cui sono a Roma per l’elezione del presidente della Repubblica, la mia giunta non è ferma. Abbiamo confermato due commissari straordinari delle Asp, io sono sempre in contatto con il mio capo di gabinetto e con gli uffici regionali, stiamo conducendo negoziati con eventuali soci privati di Sacal, con i privati di Sorical”.

“Per cui, sto lavorando molto anche da qui. Confesso che il primo giorno di votazioni a Roma, ho anche immaginato di potere un po’ staccare, ma già il secondo giorno ho provato tanta noia.

Mi auguro che il presidente della Repubblica venga eletto il prima possibile per potermi dedicare a tempo pieno e fisicamente alla mia Regione. Prima della campagna elettorale per le regionali, credevo che i corridoi parlamentari romani mi sarebbero un po’ mancati, soprattutto dopo un’esperienza stimolante come quella di capogruppo; invece questo mio nuovo incarico mi è servito per capire ancora meglio che occuparsi delle questioni concrete è il modo migliore che si ha per dare significato alla propria esperienza politica”.