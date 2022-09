Occhiuto: cordoglio Giunta regionale per scomparsa arcivescovo Nolè

“Sono addolorato per la notizia della scomparsa dell’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Francesco Nolè, deceduto a Roma dopo aver combattuto per mesi contro una grave malattia.

La Chiesa perde un teologo raffinato, un pastore in permanente servizio dei più deboli, un grande uomo di fede.

La Calabria e la città metropolitana di Cosenza-Bisignano in particolare perdono una guida spirituale illuminata, saggia e preziosa.

Il sentito cordoglio da parte della Giunta regionale”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.