“Congratulazioni a Pietro Falbo, eletto nuovo presidente di Unioncamere Calabria, e un sentito grazie ad Antonino Tramontana – da oggi neo vicepresidente – per l’impegno profuso in questi anni alla guida della struttura camerale.

Nell’augurare buon lavoro a tutti i componenti di questo importante organismo, rinnovo l’impegno della Giunta che presiedo a sostegno del sistema del commercio e dell’imprenditoria calabrese, al fine di rendere sempre più concreto lo sviluppo economico nella nostra Regione”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE FILIPPO MANCUSO SI COMPLIMENTA CON PIETRO FALBO NEO PRESIDENTE DI UNIONCAMERE-CALABRIA

“Complimenti per l’importante incarico di presidente di Unioncamere-Calabria a Pietro Falbo alla guida di un’istituzione attiva e capace di essere collettore di progetti e nuove opportunità come la Camera di Commercio di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia.

Nel solco della proficua collaborazione che ha fin qui contrassegnato i nostri rapporti, ribadisco la disponibilità del Consiglio regionale a dare il proprio apporto a sostegno delle categorie commerciali. Non dubito che, anche nell’espletamento di questo prestigioso ruolo, Pietro Falbo darà ulteriore impulso agli interessi delle comunità calabresi in una logica di sinergia e condivisione delle scelte generali”.