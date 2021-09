“‘La Strada Statale Jonica è un’opera strategica per la Calabria, e il governo ne è pienamente consapevole’.

Basterebbero queste poche parole pronunciate dal ministro Mara Carfagna durante il question time di oggi a Montecitorio per fotografare il cambio di passo che abbiamo avuto negli ultimi mesi.

Con Forza Italia al governo e con il presidente Draghi a Palazzo Chigi la Calabria e l’intero Mezzogiorno sono in cima alle priorità del Paese.

Ringrazio il ministro per il Sud per l’impegno assunto a nome dell’esecutivo a reperire i 2 miliardi di euro necessari per completare la Statale Jonica, una infrastruttura chiave per la nostra Regione e per i collegamenti commerciali dell’intero Meridione.

Lavorerò, da governatore della Calabria, per raggiungere insieme al governo nazionale questo importantissimo obiettivo”.