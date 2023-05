«Ha superato, da tempo, ogni livello di sopportazione il degrado in cui versano le strade della Città dal centro alle periferie. E nonostante le ripetute segnalazioni l’Amministrazione comunale continua a rimanere inerte mettendo a rischio la stessa incolumità dei cittadini».

A sostenerlo è il commissario provinciale dell’Udc Riccardo Occhipinti che, dopo aver ricevuto l’ennesima segnalazione da parte di cittadini inviperiti, rivolge nuovamente il suo appello ad un pronto intervento.

«Alla rotatoria di San Giorgio da mesi una voragine è stata transennata dai tecnici del Comune con la solita recinzione arancione – dice ancora Riccardo Occhipinti – che, però, ostacola il traffico, rende difficoltosa l’immissione nella rotonda e rischia di provocare continui incidenti. Non merita neanche un commento la pianta che da lunghissimo tempo “abbellisce” una profonda buca in zona Rione Marconi, senza che nessuno da palazzo San Giorgio muova un dito. Sulla via San Francesco da Paola, inoltre, da almeno sei mesi, si riscontra una perdita continua d’acqua e i cittadini della zona non sanno più a chi rivolgersi per ottenere la riparazione. Sono soltanto degli esempi eclatanti – prosegue il commissario dell’Udc – che testimoniano il complessivo stato di abbandono in cui versa la Città, devastata da un’Amministrazione comunale inadeguata e sorda ad ogni esigenza dei cittadini. E mentre i disservizi si moltiplicano aumentano le richieste di pagamento, spesso ripetute e senza titolo, per tributi ai massimi livelli da anni e senza alcun riguardo per famiglie ormai allo stremo. Serve un’immediata inversione di tendenza e siamo certi che ciò avverrà non appena i reggini saranno chiamati al voto per ottenere un cambio di gestione. Nel frattempo, però, la giunta comunale abbia un sussulto di orgoglio e provi almeno a salvare la decenza rimuovendo scempi indegni e metta nelle condizioni minime di sicurezza le strade cittadine».