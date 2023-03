«La nomina di Vincenzo Speziali a responsabile regionale dell’Udc, il quale è anche l’unico italiano ad essere membro del Bureau Politique dell’Internazionale Democristiana, riempie di gioia il sottoscritto, quale Commissario Provinciale dell’Udc di Reggio Calabria e i democristiani tutti, della nostra provincia e della Regione».

A sostenerlo è il commissario provinciale dell’Udc di Reggio Calabria Riccardo Occhipinti. «In più vi è anche un aspetto, per così dire ‘campanilistico’ – prosegue Occhipinti – in quanto Speziali, notoriamente (senza mai nasconderlo, bensì ricordandolo con orgoglio) è di Bovalino, cioè un Comune della nostra Provincia, tanto da essere stato destinatario, di attacchi razzisti, da un Consigliere Comunale Catanzarese, tal Serò, che difatti ha provocato le reazioni lecite, da parte dell’Ambasciata del Libano in Italia, indirizzate non alla città Capoluogo di Regione, bensì all’Amministrazione Comunale (evidentemente complice?), di cui il Consigliere in questione è parte integrante, assieme al Consigliere Regionale Antonello Talerico (il quale a sua volta è in attesa di un pronunciamento definitivo, da parte della Cassazione, in merito alla sua permanenza a Palazzo Campanella)».

«Ho già informato il Responsabile Regionale Speziali, che stamane ho programmato una riunione nella Jonica Reggina, dove raccoglierò le adesioni di Amministratori locali e già entro il fine settimana, invierò -come da lui richiesto- l’elenco dei Comuni interessati al voto (con allegata relazione), al fine di predisporre tutte le azioni affinché vi sia nostra partecipazione attiva, nelle consultazioni prossime venture, dell’imminente tornata».

«Da parte mia e del coordinamento reggino, anche in vista del nostro prossimo Consiglio Nazionale, in cui avvieremo la fase di ampliamento del Partito, unendoci con le altre forze di comune ispirazione e con amici autorevoli della diaspora democristiana che stiamo tentando di superare, formulo i migliori auguri di buon lavoro a Vincenzo Speziali, il quale ha già comunicato che nella prossima settimana, convocherà una riunione regionale, per meglio affrontare i temi e relazionarci sulle questioni. Posso confermare, in ogni modo, che da parte di noi tutti, vi sono in corso, fitte interlocuzioni con Consiglieri di tutti i livelli, quindi comunali, provinciali e regionali, eccezion fatta per Antonello Talerico, che concordando con le analisi del Partito, ovvero di Cesa e Speziali, ha ormai una connaturata caratteristica di sinistra movimentista – visto il suo appoggio all’Amministrazione Comunale Catanzarese di Fiorita – benché dichiari pure, incredibilmente, di appoggiare il Centrodestra in Regione. Di ciò, se ne discuterà con il Presidente Roberto Occhiuto, verso il quale rinnoviamo fiducia e leale, oltre che univoca, collaborazione».

Il Commissario Provinciale dell’Udc

Riccardo Occhipinti