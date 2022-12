“Dopo la prematura scomparsa di Monsignor Francesco Nolè che ha addolorato profondamente tutta la città brutia e non solo, e il cui nitido ricordo è impresso nella memoria collettiva, il nuovo Vescovo designato per guidare l’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano è Monsignor Giovanni Checchinato. La sua nomina è stata unanimemente accolta con letizia e soddisfazione, alla luce del prestigioso percorso umano, culturale e spirituale che ha da sempre accompagnato questa figura carismatica della Chiesa. Siamo certi, infatti, che Monsignor Checchinato sarà in grado di rendere ancor più coesa la comunità cosentina attorno ai valori fondanti della società e rinsaldare il legame affettivo e di fede tra tutti i cittadini”.

È quanto dichiara, in una nota, Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“La scelta di Papa Francesco ricaduta su Monsignor Checchinato corrisponde, infatti, a quelle che sono le istanze che pervengono da un tessuto sociale sempre più bisognoso di cure e attenzioni nei confronti di chi soffre. Le capacità del neo Vescovo, la sua comprovata esperienza, il suo prezioso bagaglio culturale costituiscono, pertanto, una solida garanzia. Giova ricordare, a tal proposito, che lo stesso, in seno alla Conferenza Episcopale Italiana, è membro della Commissione Episcopale per le Migrazioni e nella Conferenza Episcopale Pugliese presiede la Commissione per il Servizio della Carità e della Salute. Fiduciosi nella sua sensibilità e fin d’ora totalmente disponibili ad intessere proficui rapporti istituzionali nel solco dell’edificazione di una Calabria aperta al dialogo e al confronto per il miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti più deboli – conclude Straface –, formuliamo a Monsignor Checchinato le più fervide congratulazioni”.