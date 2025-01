Nuovo successo per lo strepitoso Capodanno cassanese 2025 che si conferma uno dei più importanti della Regione Calabria e dell’intero Sud Italia con le performance live di Fred De Palma e dei “Voglio tornare negli anni ’90”.

Anche quest’anno il Capodanno della Città di Cassano All’Ionio si conferma come uno dei più riusciti della Regione Calabria e dell’intero Sud Italia. Migliaia, infatti, le persone che hanno invaso Piazza Frasca (ex Piazza Municipio) per la notte infuocata di Capodanno che ha avuto come super ospite Fred De Palma. Il cantante torinese, re dei brani Reggaeton e Hip hop in Italia, che ha cantato i suoi più grandi successi: da “D’estate non vale” a “Notte Cattiva” da “Una volta ancora” fino a “Paloma” fino agli ultimi singoli “Adrenalina”, “Melodia criminal” e “Mmh”.

Ad aprire la serata è stato il gruppo “Voglio Tornare negli Anni ’90” col live show anni 90 più grande d’Italia, uno spettacolo musicale i cui componenti sono tornati dal passato per far ballare e scaldare il pubblico composto da tantissimi ragazzi e tantissime famiglie. Uno show unico, incredibile, emozionante con pezzi di Gigi d’Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona, Modjo: tutte le hit che hanno fatto la storia della musica mixate in un’unica grande notte che ha riunito e fatto divertire i nati di ben tre generazioni diverse.

Poi è stata la volta del live del perfomer che in molti ormai definiscono il re del reggaeton italiano che ha dato vita uno spettacolo degno delle grandi occasioni. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Papasso aveva scelto Fred De Palma proprio perché il suo nome è garanzia di successo. E così è stato: i singoli in collaborazione con la cantante spagnola Ana Mena (“D’estate non vale” e “Una volta ancora”) e successivamente con l’artista brasiliana Anitta (Paloma) o l’ultima “Mmh” con Rose Villain hanno scalato – e continuano a scalare – tutte le classifiche diventando dei veri e propri tormentoni che il pubblico di Piazza Frasca (ex Piazza Municipio) ha potuto ascoltare e ballare la notte di San Silvestro.

Una serata meravigliosa che ha visto un coinvolgimento del pubblico come mai nel passato: prima i “Voglio Tornare negli Anni ’90” hanno regalato gadget e materiale vario stimolandone l’interazione continua a costante con i brani e i personaggi che si sono succeduti sul palco. Ma due cittadini cassanesi, Luigi e Agostino, hanno potuto anche “combattere” a colpi di freestyle rappando direttamente con Fred De Palma. Momenti che difficilmente sia loro sia tutta la piazza cassanese dimenticheranno. A chiudere in bellezza la serie di eventi ci ha pensato il dj cassanese Jonnypro che ha fatto ballare la caldissima e carica piazza cassanese fino alle prime luci dell’alba.

“Ancora una volta – ha commentato il sindaco Giovanni Papasso decisamente soddisfatto per il tanto lavoro fatto e il grandissimo risultato raggiunto anche ieri sera – Cassano si conferma come punto di riferimento per i grandi eventi. Oggi possiamo raccontare di una serata meravigliosa, forse la migliore e la più partecipata da quando sono sindaco di questa meravigliosa comunità. Tutto ha funzionato alla perfezione: nessun problema di ordine pubblico, nessun problema di sicurezza, anche la burocrazia comunale ha funzionato al massimo. Per questo motivo dal palco di Piazza Frasca insieme alla mia amministrazione comunale abbiamo ringraziato tutti ma proprio tutti coloro hanno lavorato per più di un mese alla riuscita anche di questo ennesimo evento. Quando ci siamo insediati nel 2019 abbiamo voluto inaugurare la tradizione di festeggiare il Capodanno in piazza per riportare i sorrisi tra la gente di Cassano perché dopo gli anni passati era necessario un cambio di marcia. Oggi il cambio c’è stato: la gente viene da noi perché la nostra reputazione è cambiata, l’aria è cambiata e, con una battuta che ci sta tutta, permettetemi di dire che la musica è decisamente cambiata. Ora dobbiamo continuare su questa strada: è questo il nostro proposito per il 2025”.