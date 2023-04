In data 20 marzo 2023 Prosalus ha attivato tramite Pec (posta elettronica certificata) l’accesso civico agli atti della Regione ponendo specifiche e formali domande al R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) sullo stato dell’iter per il Nuovo Ospedale di Palmi.

Il Rup ha risposto con Pec in data 19.04.23.

Di seguito proponiamo un confronto tra le domande di Prosalus e le risposte date dalla Regione al fine di dare informazione ai cittadini sullo stato delle cose. Al confronto segue una sintesi per agevolare la comprensione dei fatti ai molti che non conoscono gli antecedenti tecnici e burocratici.

Crediamo così di avere fatto un buon servizio pubblico esigendo che per ogni adempimento la Regione indichi con precisione la data di scadenza per non affrancarsi dalle proprie responsabilità ove tali adempimenti, come del resto è accaduto nei 15 anni trascorsi, siano facilmente elusi in mancanza di informazioni certe che consentono il c.d. “controllo diffuso” o “civico” da parte delle cittadinanze interessate.

DOMANDA A) PROSALUS

A) Se e quando si prevede che abbiano inizio ed abbiano termine i lavori per la rimozione e l’interramento degli elettrodotti costituenti interferenza sul sedime del NOP. Si prega altresì di indicare in ogni caso se e quali sono eventuali ulteriori ostacoli/adempimenti che precedono tale inizio dei lavori relativi agli elettrodotti.

RISPOSTA A) REGIONE

A) In data 14/03/2023 Terna spa ha presentato il progetto esecutivo; ai sensi della convenzione Regione/Terna l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 150 gg da tale data e, pertanto, entro l”11/08/2023;

******

DOMANDA B) PROSALUS

se e quali sono le eventuali ulteriori attività/operazioni sul terreno che sono necessarie per giungere alla consegna dei lavori. Se ve ne sono indicare per ciascuno il termine entro il quale si ritiene che saranno espletati ed eventuali cause che ne impediscono o ne ritardano l’esecuzione.

RISPOSTA B) REGIONE

La consegna dei lavori per la risoluzione dell’interferenza Terna è prevista per il giorno 20 aprile 2023;

*****

DOMANDA C) PROSALUS

Il punto 2 del Cronogramma NOP indicato nel programma operativo 2022-2025 di codesta Regione prevede che entro il corrente mese di marzo 2023 ci sia l’approvazione con DCA (Decreto Commissario ad Acta) del PEF aggiornato (Piano Economico Finanziario) e dello schema di contratto aggiuntivo. Al riguardo si chiede di sapere se per tale data sono previsti ritardi, le cause di tali ritardi ed eventuale nuovo termine per gli adempimenti.

RISPOSTA C) REGIONE

Il PEF potrà essere aggiornato solo a seguito della verifica del Progetto Definitivo e della conseguente determinazione dei costi connessi alle varianti;

*****

DOMANDA D) PROSALUS

Il punto 3 del Cronogramma NOP indicato nel programma operativo 2022-2025 di codesta Regione prevede che entro il mese di aprile 2023 vi sia l’approvazione del Progetto definitivo attraverso decreto del RUP e del dirigente dell’UOA. Al riguardo si chiede di sapere se tale imminente data sarà rispettata o se sono previsti ritardi, le cause di tali ritardi ed il nuovo termine per gli adempimenti del punto 3 del citato cronogramma.

RISPOSTA D) REGIONE

In data 27/02/2023 è stato emesso l’Ordine di Servizio n. 7 ad oggetto: Proroga termini presentazione del Progetto Definitivo aggiornato. In attuazione del suddetto Ordine di Servizio il progetto definitivo aggiornato dovrà essere presentato entro e non oltre il 12/06/2023. L’aggiornamento del Progetto Definitivo comporterà l’aggiornamento del PEF ai sensi della Normativa Vigente.

*****

DOMANDA E) PROSALUS

Il punto 4 del Cronogramma NOP indicato nel programma operativo 2022-2025 di codesta Regione prevede che entro il mese di ottobre 2023 ci sia l’approvazione con decreto del RUP e dirigente UOA del Progetto Esecutivo del Nuovo Ospedale. Al riguardo si chiede se sia stato previsto che nel frattempo si proceda o si stia procedendo anche per stralci al fine di recuperare tempo rispetto ai ritardi fin qui verificatisi.

RISPOSTA E) REGIONE

All’atto della stesura del Progetto Esecutivo dell’intervento, si valuterà di concerto con il Concessionario, la possibilità di richiedere la stesura di un progetto stralcio delle opere prioritarie, di cui avviare l’esecuzione in anticipo rispetto all’opera principale;

*****



DOMANDA F PROSALUS

F) i punti 5.6.7. del Cronogramma NOP indicato nel programma operativo 2022-2025 di codesta Regione prevedono i seguenti avanzamenti di spesa:

5.Avanzamento della spesa nella realizzazione del N.O.: 1% Dicembre 2023

6.Avanzamento della spesa nella realizzazione del N.O.: 30% Dicembre 2024

7.Avanzamento della spesa nella realizzazione del N.O.: 70% Dicembre 2025

F1) Si chiede per ognuna delle percentuali ora indicate quali siano i corrispondenti valori assoluti di spesa effettivi in base al piano economico vigente ovvero in base al nuovo piano di cui al punto C che precede;

F2) Si chiede inoltre se la percentuale dell’1% non sia stata già superata e quali sono stati i titoli spesa con i relativi importi.

F3) Si chiede altresì quali siano gli atti e le operazioni sul terreno e/o del fabbricato che sono ricompresi nei valori indicati in tali voci (per esempio: consegna dei lavori, stati di avanzamento, ecc. ecc.).

RISPOSTA F) REGIONE

al momento è stato liquidato solo l’anticipo del 30% per le spese di progettazione, pari ad euro 513.000 oltre iva

*****



DOMANDA G) PROSALUS

se sono già cominciate, anche a stralcio, le verifiche della progettazione a cura della Conteco e quali sono i termini previsti per la loro esecuzione.

RISPOSTA G) REGIONE

Le verifiche saranno eseguite sul progetto definitivo aggiornato

DOMANDA H PROSALUS

Si chiede infine qualsiasi altro atto od informazione non ricompresi ai punti precedenti che codesto RUP ritiene opportuno comunicare a questa Associazione al fine di dare conoscenza di eventuali ulteriori criticità a noi non note e dare completa informazione dello stato del procedimento alla data della risposta ed in base ai principi di trasparenza.

RISPOSTA H REGIONE

Nessuna risposta

******************************

SINTESI E COMMENTO DI PROSALUS

– RIMOZIONE ELETTRODOTTI

La Regione ha risposto indicando la data di consegna lavori per tale rimozione (20 aprile 2023) e la data finale entro cui tali lavori dovranno essere ultimati (11 agosto 2023). Possono dunque considerarsi risposte utili all’esigenza di avere date certe per gli adempimenti. Resta però il fatto che la rimozione degli elettrodotti è assai tardiva perché dalla proposta di Convenzione da parte di Terna per la rimozione e interramento dei conduttori è del 20.7.2017 per cui ad oggi sono passati ben oltre cinque anni).

– PROGETTO DEFINITIVO – PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) – PROGETTO ESECUTIVO -VERIFICHE PROGETTUALI

Dalla risposta risulta che è saltato il termine del 30 marzo 2023 fissato nel cronogramma ufficiale di cui al programma operativo 2022-2025 della Regione. Entro il 30 marzo scorso, infatti, si sarebbe dovuto approvare il PEF (nuovo piano economico finanziario) e lo schema di contratto aggiuntivo con il concessionario. Al riguardo la Regione ha comunicato che in data 27.2.23 ha concesso una proroga fino al 12 giugno 2023 per l’aggiornamento del progetto definitivo con l’aggiornamento del PEF.

Tutto ciò ritarda, a cascata, gli ulteriori adempimenti quali il progetto esecutivo, le verifiche dei progetti, la consegna dei lavori, l’apertura dl cantiere e, in ultima analisi, la costruzione dell’opera e la sua attivazione.

Per il progetto esecutivo la regione comunica che valuterà la possibilità di un progetto stralcio delle opere prioritarie che consenta di anticipare i tempi.

Va chiarito che nella materia degli appalti pubblici le proroghe possono esser talvolta inevitabili, ma nel caso di specie va altrettanto chiarito che il progetto definitivo, da cui dipende tutto il resto, era stato predisposto nel 2018, presentato alla Regione l’8.11.2018, licenziato positivamente dalla Conferenza dei Sevizi l’11.2.2021. Dunque ad oggi cinque anni per un progetto definitivo che ancora non vede la luce con effetti deleteri per tutti gli altri adempimenti a valle. A parte i maggiori costi dell’opera nel frattempo maturati. Il nuovo PEF infatti è causato dall’eccesivo passare del tempo.

– SOMME FIN QUI SPESE

La Regione dichiara che è stata liquidata la somma di € 513.000 oltre iva pari al 30% delle spese di progettazione. Se ne prende atto ricordano che la somma complessiva di finanziamento dell’opera è stata fissata in euro 150.133.542,61 (d.g.r. n. 307 del 12 luglio 2011). Il commento è semplice: dalla data del bando (2011) ad oggi è stato speso solo lo 0.34% delle somme stanziate.

ALTRE PROBLEMATICHE

Alla nostra domanda se vi possono essere altre criticità non note alla Prosalus, la Regione non ha dato risposta. E’ difficile interpretare questo silenzio nel senso che non si prevedono altre criticità o, forse, perché la Regione non abbia voluto sbilanciarsi su ciò che al momento non può assicurare.

CONCLUSIONE

Il procedimento continua a caratterizzarsi per rinvii (progetto definitivo e atti successivi che da questo dipendono) e per tardività (rimozione elettrodotti), ma prendiamo atto del fatto che comunque pare che qualcosa si stia muovendo, ripetiamo, sempre con molta lentezza.

La nostra vigilanza sarà sempre serrata, soprattutto nel far rispettare i tempi indicati in risposta al nostro accesso civico.