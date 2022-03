“Siamo convinti che la collocazione del nuovo ospedale non possa essere ridotta ad una mera competizione tra la città capoluogo e Rende. Non vogliamo assistere ulteriormente a derby che non appassionano cittadini e pazienti. Apprezzo e rilancio, per questo motivo, il monito evidenziato da Franco Pichierri, responsabile nazionale del Dipartimento sanità di Noi con l’Italia. Cosenza e Rende vivono sotto una stessa ed identica comunità”. Anche il consigliere regionale del Pd Mimmo Bevacqua interviene sulla querelle del nuovo ospedale cittadino.

“Abbiamo imparato che ai pazienti serve, oggi più che mai, un presidio capace di fornire risposte veloci e concrete. Sussistono medici e professionisti di altissima qualità che chiedono di lavorare in luoghi sicuri ed attrezzati. La battaglia politica sul luogo – specifica il dem Bevacqua – non deve più occupare le agende degli amministratori. E non serve neppure inseguire soluzioni confuse, senza logica”, afferma il consigliere.

Bevacqua va anche oltre ed abbraccia l’idea di Pichierri. “Un nosocomio nella zona universitaria per favorire la nascita di un Policlinico potrebbe rappresentare la soluzione migliore, la più immediata, la più realizzabile in tempi rapidi. Certamente in grado di offrire risposte qualificate alla pressante domanda di assistenza e cura che ormai è divenuta cronica”, asserisce Mimmo Bevacqua.