Il nostro stimato editorialista del blog “Sparo a Zero” è risultato vincitore di un concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero della Giustizia.

Nella vita nulla accade per caso, tutti nascono con un budget ricco di predisposizioni e potenzialità spendibili nel percorso di vita, ma quello che fa la differenza è la capacità di trasformarle in quelle che si definiscono “qualità” e che fanno di una persona, una persona speciale!

La redazione di ApprodoCalabria.it esprime la più viva soddisfazione per il nuovo incarico ministeriale conseguito, augurando i migliori auspici per il prosieguo giudiziario.

La Redazione