Nuovo collegamento Aeroitalia tra Catania e Roma

CATANIA (ITALPRESS) – Aeroitalia dal 29 ottobre collegherà Catania a Roma. Una scelta maturata per “soddisfare le crescenti esigenze di trasporto e offrire un’ampia scelta di opzioni di viaggio, rendendo Catania una strategica porta d’accesso a molte mete di interesse globale”, fanno sapere dalla Compagnia aerea.

“Siamo consapevoli dell’importanza strategica della Sicilia, non solo come attrazione turistica ma anche come hub commerciale e centro di collegamento per molte altre destinazioni – afferma l’amministratore delegato di Aeroitalia Gaetano Intrieri -. Vogliamo offrire ai nostri clienti servizi di alta qualità e connessioni efficienti da e per la Sicilia, contribuendo così al suo sviluppo economico e al potenziamento delle attività commerciali. Rinnoviamo l’entusiasmo di essere parte di questa sfida e di lavorare a stretto contatto con le comunità locali per costruire insieme un futuro di successo per la Sicilia e per l’Italia”.

“Ringraziamo Aeroitalia per l’importante investimento su Catania con l’avvio della rotta per Roma, la tratta più trafficata d’Italia, che rappresenta la risposta alle richieste pressanti dei viaggiatori che si muovono da e per la Sicilia. La nuova rotta annunciata oggi, che si aggiunge a quelle operate da e per Comiso, scalo al quale Aeroitalia ha guardato sin da subito con importanti investimenti, non solo evidenzia il grande appeal della rete aeroportuale della Sicilia orientale, ma consentirà di aumentare la concorrenza con ricadute positive, come abbiamo più volte sottolineato, sui prezzi dei biglietti”, dichiarano la presidente e l’amministratore delegato della Sac, società di gestione dello scalo etneo, Giovanna Candura e Nico Torrisi.

Il nuovo volo è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Non erano presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale etnea.

