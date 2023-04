NUOVO CODICE ETICO DI “AVVISO PUBBLICO”. POLISTENA PRIMO COMUNE DELLA CALABRIA

Il Consiglio Comunale di Polistena su proposta dell’Amministrazione, nella seduta del 11 aprile scorso, ha approvato la nuova Carta di “Avviso Pubblico” presentata a Milano lo scorso 21 marzo in occasione della Giornata dell’Impegno e della Memoria delle vittime di mafia. Abbiamo ritenuto di approvare la Carta poiché, indipendentemente dall’adesione del nostro comune all’associazione nazionale Avviso Pubblico di cui siamo lieti di fare parte, ci riconosciamo in certi valori etici come la difesa della legalità, la lotta alle mafie ed ai corrotti, che da sempre hanno caratterizzato il nostro modo di essere e di stare dentro le istituzioni. Noi siamo stati eletti per stare dalla parte della gente comune, dare voce e rappresentanza alle persone oneste che ancora trovano negli amministratori locali punti di riferimento seri e credibili.

La carta di Avviso Pubblico é un codice etico che impegna gli amministratori ad osservare specifiche regole di condotta, comportamenti chiari, rifuggendo da qualsiasi logica di condizionamento mafioso, dai fenomeni correttivi, dalla clientela e dai favoritismi.

La nuova Carta di avviso Pubblico approvata é in linea con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione Comunale in tema di trasparenza e pubblicità delle cariche elettive che approvati nelle linee di inizio mandato. Polistena é infatti uno dei pochi comuni sotto i 15.000 abitanti in Italia che rende obbligatoria la pubblicazione sul sito della situazione patrimoniale di Sindaco e consiglieri comunali, oltre ad essere l’unico comune, grazie alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale, dove parte delle indennità di carica di Sindaco e amministratori vengono devolute per finanziare borse-lavoro per i giovani disoccupati.

Tutto ciò ci distingue da molto altro e qualifica un modo diverso e sempre più raro di intendere il nostro impegno in politica reso esclusivamente al servizio dei cittadini. L’approvazione in tempi record della nuova Carta di Avviso Pubblico a Polistena é solo l’ennesima dimostrazione del valore delle scelte coerenti compiute su certi temi indispensabili, come la lotta alla ndrangheta, in contesti ambientalmente difficili come quelli dove operiamo in qualità di amministrazioni.

Auspichiamo che tutti i comuni e gli enti locali calabresi aderenti alla rete di Avviso Pubblico possano presto fare altrettanto, procedendo con l’approvazione della nuova Carta.