“Si informa la cittadinanza che, in data odierna, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP ha accertato un ulteriore caso, da rientro, di positività al Covid-19 di un cittadino residente nella frazione di San Martino, già sottoposto a regime di quarantena domiciliare.

Si rassicura circa l’avvenuto tracciamento dei contatti e l’attivazione dei protocolli di sicurezza previsti.

Anche in questa occasione, il Sindaco raccomanda la scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni emanate in materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19, ed in particolare l’uso della mascherina e del distanziamento interpersonale.”