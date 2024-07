“La Calabria vola sempre più in alto. Merito di un team che lavora sodo, con visione, con programmazione, con determinazione. È proprio per questo che RyanAir ha deciso di investire in Calabria in maniera imponente, perché oltre a capire le potenzialità della nostra regione, ha colto la serietà e la credibilità di una classe dirigente rinnovata, guidata dal lungimirante Presidente Roberto Occhiuto. Grazie a Eddie Wilson, CEO di RyanAir, che ha davvero sposato il nostro progetto Calabria.”

Lo afferma in una nota l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Coordinatore regionale azzurro in Calabria, a margine della conferenza stampa di RyanAir tenutasi presso la Cittadella regionale.

“Con i massimi dirigenti della compagnia lowcost leader in Europa, nei mesi scorsi avevamo assunto un impegno, quello di far eliminare l’addizionale municipale per le compagnie aeree. Ci siamo riusciti, grazie ad un nostro emendamento, un’attività importante svolta in Parlamento in sinergia col Governo nazionale; operazione magistralmente condotta dal Presidente Occhiuto. È così che lavora Forza Italia, un costante gioco di squadra. E stato il là per RyanAir per moltiplicare gli investimenti nella nostra terra, come da impegni assunti col sottoscritto e col Presidente Occhiuto. Ed eccoci qua a presentare l’ennesimo grande risultato: da ottobre in Calabria ci saranno di base altri due aerei (uno a Reggio e una a Lamezia) e 15 nuove rotte suddivise tra i tre aeroporti, Crotone, Lamezia a Reggio. In totale, dunque, dalla stagione invernale saranno 29 le tratte da/per la nostra regione. E pensare che i detrattori ci ridevano dietro appena un anno fa al solo nominare le compagnie lowcost.

E a proposito di chi a tutto questo non ci credeva, è una immensa soddisfazione vedere sulla mappa dell’Europa 7 nuove bandierine collegate a Reggio Calabria. Da dopo l’estate il nostro aeroporto dello Stretto sarà collegato a Londra, Parigi, Bruxelles, Francoforte, Katowice, Milano Malpensa e Pisa; 2 voli nazionali molto strategici e poi 5 voli internazionali con destinazioni che prima avremmo solo potuto sognare. Questo significa più possibilità per i nostri cittadini ed al contempo più possibilità e visibilità per le nostre città. Questo è ciò che mi rende più orgoglioso in assoluto. Anche se poi, almeno da quello che abbiamo visto finora, mi rendo conto che l’indotto amministrativo, commerciale, logistico, non è ancora all’altezza di questi flussi. Come già detto in passato, adesso tocca al tessuto sociale, ai cittadini, agli imprenditori, agli amministratori. Sono certo che adesso, toccando con mano cosa significhi tutto questo, ogni reggino, ogni calabrese si renderà conto che una chance così non ritornerà mai più.”