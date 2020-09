Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Agenda digitale italiana ed europea e previste dal piano triennale per l’informatica nella P.A. (da ultimo approvato per il triennio 2017-2019), volte a sviluppare e potenziare servizi dedicati alla realizzazione della Cittadinanza Digitale, il Comune di Taurianova ha già attivato e sta tutt’ora implementando numerosi servizi di Information e Communication Technologies (ICT).

Di recente avvio si segnala il nuovo servizio di telefonia fissa, basato su tecnologia VoIP (Voice on Internet Protocol). Grazie a questo sistema, è stato possibile ottenere molteplici vantaggi in termini di efficienza e versatilità d’uso da parte del personale dell’Ente e dell’utenza, con contestuali notevoli risparmi di spesa.

Parallelamente, con la sostituzione degli applicativi informatici cloud in uso agli uffici (sistema che prevede la fornitura di software e strumenti attraverso la rete internet), secondo le modalità stabilite dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), direttamente integrati a estensioni sul web, si è aperta la possibilità di offrire numerosi servizi al cittadino mediante canali telematici, anche in modalità mobile. Il nuovo sito internet istituzionale, realizzato secondo le ultime indicazioni e linee guida per l’accessibilità emanate dal Governo e da AgID, nonchè l’applicazione per dispositivi mobili ad esso collegata, integrano molteplici servizi interattivi ed un portale interamente dedicato al cittadino, attraverso il quale sarà possibile inoltrare istanze e segnalazioni, seguirne l’iter, interrogare la propria posizione tributaria ed effettuare pagamenti in formato elettronico attraverso il sistema PagoPA, definitivamente entrato a regime nel corso del corrente anno. Il Portale del cittadino sarà presto disponibile con tutte le sue funzioni ed accessibile tramite registrazione, da effettuarsi completamente on-line se già in possesso di SPID o CIE-ID oppure mediante rilascio di credenziali, previa registrazione on-line, presentandosi successivamente presso gli uffici comunali per attivare il proprio account, al fine di garantire la massima sicurezza.

Tutti i servizi disponibili sono GDPR compliance (conformi al Regolamento europeo per la protezione dei dati), e nascono nella modalità privacy by default, ossia sono sviluppati e configurati in modo da garantire standard di sicurezza elevati a protezione dei dati degli utenti.

Il Comune di Taurianova, già insignito di riconoscimenti quale Comune Innovatore e Trasparente, ha da sempre mostrato sensibilità verso le moderne tecnologie ICT. Risulta tra i primi comuni del circondario ad essersi dotato all’interno della propria struttura, sin dal 2009, di un Servizio Informatico, i cui compiti sono quelli di ricercare e promuovere l’uso degli strumenti e delle soluzioni informatiche, riprogettare processi e procedimenti amministrativi, al fine di offrire ai propri cittadini servizi innovativi ed all’avanguardia. Proprio per questo motivo, e per rimanere aggiornati sulle notizie del Comune e le novità di volta in volta introdotte, tutti i cittadini sono invitati a visitare spesso il sito internet istituzionale ed a scaricare l’applicazione mobile, disponibile gratuitamente sugli store IOS e Android, che ad oggi, ancor prima della sua presentazione ufficiale, conta un numero di download superiore a mille.

Si auspica che le Amministrazioni che seguiranno, sulla scorta dei risultati raggiunti, continuino a perseguire le medesime finalità, affinché i nuovi strumenti offerti dalla tecnologia a servizio della Pubblica Amministrazione Digitale trovino impiego presso il Comune di Taurianova e riscontrino la massima diffusione tra i suoi cittadini.