La Confartigianato, nell’ambito della campagna di promozione del presepe , ha creato una nuova statuina da aggiungere alle figure storiche che compongono la rappresentazione della natività.

Quest’anno la statuina , rappresenta , attraverso un maestro artigiano e il suo apprendista , il

passaggio di competenze tra generazioni . In una sola immagine si vuole evocare , gli aspetti

fondamentali del “saper Fare “ : apprendistato, formazione , competenze , passaggio generazionale nell’impresa familiare , attrattività per i giovani . E’ una immagine che non vuole solo evocare saperi antichi ma vuole anche rappresentare il cuore della cultura artigiana e del lavoro italiano ,la vicinanza al territorio e ai suoi prodotti , la trasmissione dl sapere attraverso le generazioni. La figura del giovane , con i suoi sforzi e la sua concentrazione , vuole richiamare l’interesse di giovani ad apprendere e preservare le tradizioni , innovandole. La figura del maestro rappresenta , la difesa delle competenze e la responsabilità di orientare le scelte delle nuove generazioni sulla strada dell’eccellenza italiana. Anche perché , l’intelligenza artificiale non potrà mai sostituire l’intelligenza artigianale La statuina , è stata consegnata a Papa Francesco il sei novembre e al presidente della CEI Cardinal Zuppi durante l’assemblea generale Confartigianato del 21 novembre.

In Questi giorni verrà consegnata ai vescovi di tutte le diocesi Italiani

Confartigianato Reggio Calabria