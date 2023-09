Nuova reggina, Massimo Taibi esce di scena, al suo posto Pellegrino e Bonanno ex Catania

Nella conferenza stampa indetta dalla nuova proprietà della reggina il presidente e il nuovo direttore generale hanno presentato l’organigramma societario. Presidente Minniti e vice presidente Vitale. L’area tecnica sara seguita da Maurizio Pellegrino e Giuseppe Bonanno ex Catania. Esce di scena Massimo Taibi storico direttore degli amaranto. Per la serie D la nuova proprietà investirà un milione e 800 mila euro oltre ai 400 mila per l’iscrizione.