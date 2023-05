Per motivi attinenti la cessione dei diritti televisivi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B non sarà possibile installare il maxischermo predisposto dalla Città Metropolitana, su richiesta del Comune di Reggio Calabria, per la visione della partita tra la Reggina e il SudTirol, gara prevista per alle ore 20:30 di oggi venerdì 26 maggio e valevole per il turno preliminare dei Playoff di Serie B.

La Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria ringraziano tutte le autorità che si sono prodigate, ognuno per la propria rispettiva competenza, per l’organizzazione dell’evento, che purtroppo per i suddetti motivi non potrà svolgersi.