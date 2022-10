Nomina sottosegretari, Occhiuto: “Niente scherzi su Mangialavori”

“Che nessuno si permetta di mettere in dubbio l’onestà e la correttezza di Giuseppe Mangialavori, una persona che non ha mai avuto a che fare con ambienti poco limpidi e che non merita di essere macchiato da schizzi di fango mediatico.

Alle elezioni politiche del 25 settembre il centrodestra ha conseguito in Calabria un grande risultato, e Forza Italia ha fatto da traino alla coalizione con un lusinghiero 16%.

È strano che tra i ministri del governo Meloni non ci sia alcun esponente calabrese, e ci aspettiamo che questa amnesia venga sanata dalle nomine dei sottosegretari.

Forza Italia Calabria merita almeno un posto nel sottogoverno, ed è naturale che il ruolo vada a Giuseppe Mangialavori, il nostro coordinatore regionale.

Gli elettori, dopo averci sostenuto con passione, si aspettano risposte, e serve un politico legato al territorio, di grande esperienza, e con le giuste competenze.

Niente scherzi”.

Lo affermano in una nota congiunta i consiglieri regionali calabresi di Forza Italia e di Forza Azzurri, Giovanni Arruzzolo, Michele Comito, Valeria Fedele, Katya Gentile, Giuseppe Mattiani, Pasqualina Straface, Giacomo Pietro Crinò e Pierluigi Caputo.