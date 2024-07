Congratulazioni per la nomina di Maria Concetta Muscolino, quale dirigente scolastica del nuovo Istituto comprensivo cittadino, è quanto esprimono il sindaco Roy Biasi e l’assessore Angela Crea.

L’indicazione della figura che guiderà l’Istituto formato dalla fusione di due scuole taurianovesi, un’apprezzata professionista di origini siciliane che già opera in città da 5 anni, completa il processo locale di dimensionamento e riorganizzazione deciso dall’Ufficio scolastico regionale e proposto dalla Regione e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, che per Taurianova ha previsto il varo – dal prossimo anno scolastico – di un’unica istituzione che assumerà il nome di Sofia Alessio-Contestabile-Monteleone-Pascoli.

«Si è rivelata doppiamente opportuna la scelta fatta – commenta il sindaco Biasi – perché punta su una dirigente che già conosce la realtà di Taurianova e perché affida la scuola ad una donna che con la sua azione, sempre volta ad una proficua collaborazione con l’amministrazione, ha conquistato da tempo la stima della comunità scolastica e delle famiglie. Desidero quindi augurare buon lavoro alla dirigente Muscolino, certo che saprà proseguire all’insegna dell’equilibrio e della passione questo nuovo incarico».

La fusione profilata, che aveva formato un Istituto scolastico che Muscolino ha guidato ad interim per pochi mesi, ha fatto mantenere all’altra dirigente taurianovese, Emanuela Cannistrà, il ruolo da sovrannumeraria, venendo destinata all’Istituto scolastico di Melicucco.

«La nomina della dirigente Muscolino – sostiene l’assessore alla Pubblica istruzione Angela Crea – soddisfa ampiamente l’investimento continuo che l’amministrazione comunale fa per migliorare i servizi scolastici, tanto sulla parte strutturale quanto sull’offerta formativa integrata dai nostri progetti. Mi sento quindi di tranquillizzare quanti erano parsi allarmati dalla fusione che, invece, vista la guida salda e la collaborazione con il Comune che continuerà, così come era stato anche con la dirigente Cannistrà, non pregiudicherà affatto l’efficienza della nostra scuola, in una visione come sempre unitaria intorno alla quale ho già avuto ampie garanzie da parte della dirigente nominata».

Sia il sindaco Biasi che l’assessore Crea, infine, hanno voluto ringraziare la dirigente Cannistrà per l’impegno dimostrato a Taurianova, augurandole buon lavoro nella nuova sede.