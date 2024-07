Il Sindaco della citta di Gioia Tauro, Avv. Simona Scarcella, ha nominato il Prof. Avvocato Natale Polimeni nuovo componente del comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Ionio e Meridionale ; comitato responsabile della gestione strategica dei porti nella sua circoscrizione, che include Gioia Tauro, Taureana di Palmi, Corigliano Calabro, Crotone e Vibo Valentia.

Siamo lieti di dare il benvenuto al Prof. Avv. Natale Polimeni in questo importante ruolo di gestione.

L’Avv. Natale Polimeni è un professionista legale, un docente universitario che ha svolto un ruolo significativo nel campo del diritto della navigazione e della giustizia.

È stato coinvolto in incarichi di docenza universitaria e ha fatto parte della commissione giustizia per la riforma del processo civile.

Il sindaco Scarcella esprime grande soddisfazione per la nomina di un di un componente di grandissime qualità professionali e della comprovata competenza necessarie per far si che il ruolo del comune di Gioia Tauro, all’interno del comitato di gestione dell’autorità di sistema portuale, possa essere svolto in conformità al ruolo prioritario che la città svolge nelle dinamiche e delle scelte che riguardano lo scalo Gioiese.

Avvocato di eccelse qualità sotto il profilo giuridico- morale, il neo componente ha ricoperto cariche di grande responsabilità negli ambiti dell’avvocatura regionale e nazionale.

“Auspico alla crescita della Città di Gioia tauro sotto tutti i punti di vista, – afferma il sindaco Scarcella- questa Amministrazione si avvale , e si avvarrà in futuro, dei professionisti più competenti, in un ottica di collaborazione fattiva a tutela dei diritti e potenzialità di crescita economica del territorio.

—