La Nota del Direttore

Nicola Oddati in Calabria nella fase finale della giunta Oliverio non era un politico qualsiasi. Nicola Zingaretti all’epoca segretario del PD nazionale lo manda in Calabria per far fuori il Governatore Oliverio non più organico al potere pro tempore del partito democratico. Lo nomina proconsole per gestire la campagna elettorale regionale.

Gratteri inquisiva costantemente Oliverio, fino al punto di isolare nel “soggiorno obbligato”, nella sua San Giovanni in Fiore. Tutti sappiamo come sono finiti i processi contro l’ex presidente della Regione Calabria. Assolto da tutto, senza nemmeno le scuse. L’inchiesta di Gratteri utilizzata dal gruppo dirigente dell’epoca del partito democratico per far fuori Mario Oliverio. L’ex Governatore, troppo influente per una classe politica calabrese subalterna a Roma. Zingaretti e compagni dovevano modellare il partito secondo le loro esigenze correntizie. D’altronde il pd ha emulato la parte finale del vecchio Psi. Guerra tra “bande politiche”, in correnti e sottogruppi per occupare poltrone. Oliverio era fuori dal meccanismo romano.

Oddati (un mediocre politico) inviato in Calabria per far fuori il presidente della Regione Calabria nel nome della legalità. Tutti sapevano in Calabria che le accuse contro Oliverio non erano così certe da poter annoverare Oliverio tra i delinquenti politici…anzi Oliverio ha dato un grande contributo alla crescita della nostra Calabria. Non c’era un sindaco che parlasse male del presidente Oliverio. Una valanga di finanziamenti in quel periodo in arrivo dalla giunta regionale ai comuni. Lo sgarbo ad Oliverio nell’impedire di governare la sanità. Motore economico della nostra Regione. Con quasi il 70% dei fondi del bilancio regionale.

Oliverio, non doveva occuparsi di sanità dopo la sua presa di posizione sul Bambino Gesù di Roma? Prima o poi tutto viene a galla. Oddati il killer politico per consegnare la Regione di centrosinistra al centrodestra. Callipo il sacrificato dai poteri romani per tenere in piedi la fiammella. Soprattutto procedere alla pulizia etnica dei consiglieri regionali amici di Oliverio per eliminarli dal consiglio regionale e dal partito democratico. Una pulizia nel nome della legalità falsa, funzionale alla gestione del partito. Oddati in Calabria è stato funzionale a questo progetto.

Morale della favola in Calabria ad aver determinato la fine politica di Oliverio ci hanno pensato le inchieste del procuratore Gratteri, utilizzate da Oddati per assolvere al compito imposto da Roma nel controllo del PD calabrese senza il peso politico di Oliverio. A Napoli invece ci pensa il procuratore Gratteri a fare piazza pulita di faccendieri e quant’altro.