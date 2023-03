Domenica scorsa si sono tenute le elezioni primarie per la segreteria del Partito Democratico alle quali ha partecipato oltre un milione di persone, che si sono recate ai seggi nel corso di uno straordinario esercizio di democrazia, il cui valore va al di là anche del Pd. Nel corso della giornata, mentre svolgeva le sue funzioni di scrutatore in un seggio di Reggio Calabria, è venuto a mancare Daniele Nucera, iscritto al Pd, un amico, un ingegnere tenace, un appassionato professionista di straordinaria umanità, molto impegnato in politica per il territorio. Lascia la moglie e la figlia di due anni, alle quali ci stringiamo non solo come gruppo del Partito Democratico, ma credo anche con un abbraccio di tutto il Senato”. Lo ha detto il senatore Nicola IRTO, prendendo la parola nell’Aula del Senato al termine della seduta.