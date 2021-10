Nico Morelli, Presidente dei “Vacantusi” omaggia Giovanni Garofalo, nuovo Presidente del Tribunale di Lamezia Terme

Visita di cortesia, nei giorni scorsi, del Presidente dell’Associazione teatrale “I Vacantusi” di Lamezia Terme, Nico Morelli, al nuovo Presidente del Tribunale della città della Piana Giovanni Garofalo, già Consigliere della Corte di Appello di Catanzaro e poi Presidente di sezione e giudice al Tribunale di Cosenza. Nell’occasione Nico Morelli, oltre a formulare gli auguri di buon lavoro per il nuovo, prestigioso incarico, ha omaggiato il Presidente Garofalo con la maschera, simbolo della rassegna teatrale “Vacantiandu” di cui Garofalo è da sempre sostenitore e appassionato spettatore. Già nel 2018, Giovanni Garofalo era stato ospite nella rassegna teatrale lametina in qualità di Presidente del Lions Club Lamezia Host. L’incontro ha, inoltre, offerto l’opportunità a Nico Morelli di invitare ufficialmente il Presidente Garofalo all’apertura della nuova stagione teatrale “Vacantiandu…in anteprima” che si svolgerà nel Teatro Comunale Grandinetti e nel Teatro Costabile di Lamezia Terme da gennaio ad aprile 2022.

L’Associazione teatrale “I Vacantusi” risulta, infatti, beneficiaria di un finanziamento, come da bando della Regione Calabria nell’ambito della selezione e il finanziamento di Interventi di Distribuzione Teatrale – Programma di Azione e Coesione (PAC) Regione Calabria 2014-2020, Azione 6.7.1 con il progetto dal titolo “Vacantiandu… in anteprima”.

Il progetto prevede un cartellone ricco di eventi tra cui 11 spettacoli teatrali con nomi famosi della scena teatrale italiana e compagnie di teatro in vernacolo oltre a una serie di iniziative collaterali con proiezioni, incontri letterari e workshop. La scelta artistica degli spettacoli privilegia il genere comico/ brillante, in risposta alla richiesta di evasione e leggerezza da parte del pubblico, senza rinunciare, tuttavia, ai contenuti e alla qualità̀ degli allestimenti.

Il Presidente Garofalo, ringraziando Nico Morelli per il gradito omaggio, ha avuto parole di elogio per l’attività dell’Associazione teatrale “I Vacantusi” ed ha auspicato una celere ripresa delle attività culturali nella città di Lamezia Terme ribadendo che la riapertura dei teatri cittadini può contribuire alla ripresa di quella socialità che l’emergenza pandemica ha bruscamente interrotto e che è necessità di ogni essere umano.