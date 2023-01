“Si attende da tempo il completamento di due arterie fondamentali per il territorio della fascia tirrenica della provincia” – queste le parole dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci, che aggiunge: “Non si hanno notizie da parte della Città Metropolitana, che non comprende l’importanza strategica di due opere che fanno parte di un ampio reticolo viario, la cui piena e completa funzionalità, è determinante per i collegamenti fra le comunità pre-aspromontane del versante tirrenico e della costa”.

“La realizzazione delle due strade – continua l’esponente di Fratelli d’Italia – garantirebbe una percorribilità con conseguenti ricadute positive sia per la sicurezza stradale sia per l’economia dei tempi di percorrenza. Ma soprattutto avrebbe degli effetti salvifici per lo sviluppo dei territori e delle comunità locali che insistono in quella zona. Auspico un intervento risolutorio della Città Metropolitana – conclude Nesci – quanto meno per decifrare tempistiche e modalità d’intervento che occorrono alla conclusione di lavori sospesi nell’agosto 2020”.