“Lunedì e martedì prossimi, parteciperò alla missione ufficiale della Commissione parlamentare Antimafia a Vibo Valentia – afferma la deputata M5s Dalila Nesci – e verificheremo anche lo stato di avanzamento dei lavori del Palazzo di Giustizia di via Lacquari.”

Il complesso giudiziario, ubicato su una area estesa per circa 16 mila mq, è costituito da 5 corpi di fabbrica indipendenti per un totale di ben 9 mila mq calpestabili, sviluppati fino a 4 piani fuori terra ed un piano seminterrato di circa mq 4500 destinato ad archivi e parcheggi.

“E’ una costruzione imponente ma incompiuta” – prosegue la deputata – “i cui lavori sono iniziati negli anni ’90, si sono protratti a lungo ed ora sono fermi a causa di numerose infiltrazioni d’acqua per lavori inadeguati effettuati su alcuni lotti”.

Su sollecitazione del Procuratore Falvo che ringrazio per la sua proattività -sottolinea la deputata Nesci- mi sto occupando direttamente della questione, ricostruendo tutti i passaggi burocratici del caso. Grazie alla sinergie istituzionali che abbiamo attivato con il Procuratore Falvo ed il Presidente del Tribunale Di Matteo e la Sindaca Limardo siamo fiduciosi che verranno reperiti gli ultimi fondi necessari al completamento dell’opera.”

Il nuovo palazzo di giustizia di Vibo Valentia, una volta completata avrà anche un’aula bunker che, ricorrendone le condizioni, potrà ospitare anche alcune fasi del maxi-processo Rinascita-Scott.