“Oggi e domani sono a Catanzaro per un’importante missione della Commissione parlamentare Antimafia” – afferma la deputata M5s Dalila Nesci – “per una serie di audizioni finalizzate a trovare una proficua sinergia tra le istituzioni per la lotta alla ‘ndrangheta. Si affronteranno molti temi ” – aggiunge la Nesci – “tra i quali, in particolare, la situazione dell’ASP di Catanzaro, sciolta per infiltrazioni mafiose. Sottoporrò alcuni quesiti al Collegio Commissariale prefettizio per verificare se la gestione dell’azienda sanitaria è in fase di miglioramento e se siano stati definitivamente interrotti i rapporti con i fornitori in odore di mafia.”

“I commissariamenti per mafia” – conclude – “devono restituire la fiducia persa nel servizio pubblico, offrendo ai cittadini, innanzitutto, un servizio sanitario migliore.”