Siamo ad un passo da quella che potrà essere l’ultima occasione per il

Sud, ed in particolare per il territorio di Reggio Calabria e della

sua provincia. Quella del Recovery Fund è un’opportunità irripetibile

che potrebbe cambiare le sorti dell’economia e della quotidianità

delle nostre comunità. Il 30 aprile è il termine ultimo per il Governo

nazionale per presentare il ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’

alla Commissione Europea; e ovvio è, che da qui fino a quella data, la

discussione parlamentare o la scelta del Consiglio dei Ministri di

apportare le dovute modifiche, non lasceranno tempo e spazio ad

interpretazioni: i progetti evidentemente sono già stati presentati.

Aspettiamo di capire dunque quali sono quelli della Metrocity di

Reggio Calabria, e aspettiamo di vedere quali saranno finanziati dagli

oltre 200 miliardi di risorse. Reggio ha l’assoluto bisogno di

infrastrutture, grandi opere e di una riqualificazione del comparto

commerciale e turistico, quindi la sfida per il futuro passa da qui.

Dal PNRR! L’approccio non può essere solo quello squisitamente

teorico, ma occorre la forza politica di far ‘passare’ i progetti

presentati, perché altrimenti ci troveremmo dinanzi ad un passaggio a

vuoto che la nostra città e i comuni ‘metropolitani’ non possono

permettersi. E’ di questi giorni l’ ‘intuizione’ dell’istituzione

della Cabina di regia voluta da Falcomatà. Io andrei piano con i

commenti, e placherei facili entusiasmi: il Sindaco e la sua giunta

l’hanno definita una cosa epocale! Ma perché? Quali saranno le

prerogative della Cabina di regia della Città Metropolitana? Quali

saranno i suoi compiti? Di cosa discuterà? Potrà avanzare proposte

progettuali? Questa, avrebbe avuto senso sei mesi fa, oggi c’è il

rischio di un netto ritardo. Nessun pregiudizio però, staremo a vedere

se questo ‘contenitore’ avrà la capacità di incidere sulle scelte del

Governo centrale e vedremo se riuscirà ad essere determinante. Spero

di si, sinceramente e senza strumentalizzazioni, per il bene dei

nostri cittadini e nel rispetto delle loro attese. Lo dimostra il

fatto che il nostro partito ha delle idee a riguardo, e le farà

presenti al prossimo appuntamento in cui si riunirà l’organo. Ma

occorre che la politica scongiuri la creazione di contenitori vuoti,

che possano gettare fumo negli occhi di cittadini e comunità civile,

in cerca esclusivamente di pragmatismo, risolutezza, e fatti concreti.

Seguiremo con dovizia di attenzione le attività della Cabina di regia

varata da Falcomatà. Se avrà uno scopo attendibile, saremo i primi a

riconoscerlo; in caso contrario, a quel punto saremo i primi a

pretendere le scuse di un Sindaco metropolitano privo di personalità

politica in cerca di vie di fuga millantatorie.