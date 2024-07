“Continua l’incessante lavoro da parte di questo Governo e in particolare del Ministro Lollobrigida sul comparto agricolo. La misura ‘Più Impresa’ di Ismea, che parte il prossimo 29 luglio con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro, apre ulteriori possibilità a giovani e ad imprenditrici che vorranno sviluppare progetti per l’agricoltura. In Calabria e nel Sud in generale, c’è quindi la possibilità di sostenere le nostre ragazze e i nostri ragazzi che hanno idee e che vogliono investire le loro energie nel comparto agricolo, per sviluppare progetti che possano creare le condizioni per rimanere nella propria terra d’origine e credere in un settore strategico per la nostra terra come l’agricoltura. Ringrazio il Ministro Francesco LOLLOBRIGIDA, che ha creduto in questo intervento indispensabile per mettere nelle condizioni chi vuole inserirsi nel mondo del lavoro, di rimanere nella propria terra. Se guardiamo alla Calabria, è una terra dalle straordinarie opportunità proprio grazie al sostegno del Governo Meloni che lavora per incentivare l’ingresso dei giovani nel settore agricolo e li supporta nelle fasi di sviluppo e investimento”. Nesci coordinatore della Commissione Regi al Parlamento Europeo conclude, ”spero che i giovani calabresi e del Sud in generale colgano questa opportunità per inserirsi nel mondo del lavoro, ma allo stesso tempo, contribuire a dare un’ulteriore spinta, attraverso le loro idee, per elevare l’utilizzo di metodi più moderni e sostenibili nel comparto agricolo. La Calabria ha bisogno dei suoi giovani talenti per far diventare la nostra Regione capofila di un nuovo modello che possa basare il suo futuro su uno dei pilastri fondamentali della nostra economia nazionale.