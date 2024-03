“E’ la prima leader a riconoscere il ruolo strategico dell’Africa nel Mediterraneo ed in Europa. Giorgia Meloni protagonista di un’alleanza internazionale in grado di arginare molte crisi che potrebbero destabilizzare la regione del Mediterraneo” – l’eurodeputato Denis Nesci esprime soddisfazione per l’accordo di partenariato globale raggiunto tra Egitto e Unione Europea.

“Oltre 7 miliardi – sottolinea Nesci – che serviranno a mitigare e governare il flusso migranti, ma anche a pianificare investimenti sul piano tecnologico, della formazione e della ricerca, dell’agricoltura e delle infrastrutture, attraverso una cooperazione con pari dignità istituzionale per creare quelle condizioni di sviluppo indispensabili per fortificare l’economia del continente africano”.

“Dopo il Piano Mattei e il vertice Italia-Africa, la missione di Giorgia Meloni con Ursula Von der Leyen in Egitto – conclude Nesci – rappresenta un ulteriore tassello, per la crescita di attori geopoliticamente centrali per la stabilità e la sicurezza nel Nord Africa e nel Medio Oriente”.

