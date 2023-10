L’eurodeputato Denis Nesci (Fdi-Ecr) ha rivolto un appello a Enrico Letta, a cui è stato affidato dal Consiglio dell’Ue il mandato di un’analisi sul futuro del mercato unico, sottolineando l’importanza della competitività per il suo sviluppo.

Durante la riunione della Commissione ECON, Nesci ha dichiarato: “Non possiamo permettere il paradosso di un mercato unico che sfavorisce la competitività. Sebbene il suo compito sia quello di valutare i livelli e i contesti in cui può prosperare un mercato unico forte, anche dal punto di vista finanziario e geopolitico, è altrettanto importante considerare ciò che mette a rischio la competitività stessa dell’Europa a causa di un approccio politico-economico ideologizzato su posizioni estreme”.

Nesci ha sottolineato che il suo partito, Fratelli d’Italia, sostiene fermamente le politiche volte a ridurre l’impatto ambientale, ma solo se si basano su principi di sostenibilità economica e sociale. Ha inoltre evidenziato il rischio che la direttiva ETS, relativa al sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nel settore marittimo, rappresenta per la competitività delle infrastrutture portuali del Mediterraneo, come il Porto di Gioia Tauro, con conseguenze significative sull’occupazione.

“Chiediamo con forza di rivedere questa brutale incisività sulla politica ambientale dell’Europa”, ha concluso Nesci