“Oggi in commissione ECON abbiamo votato e approvato il pacchetto legislativo sulla riforma delle regole di Basilea presentato dalla Commissione europea a ottobre 2021”. Così in una nota l’eurodeputato di FdI Denis NESCI, componente della commissione ECON del Parlamento europeo. “Un pacchetto legislativo di fondamentale importanza visto il forte impatto che avrà sulle imprese, anche alla luce del particolare momento storico nel quale l’economia europea si troverà ad affrontare sfide epocali e il fabbisogno di credito sarà enorme”, continua la nota. “In quest’ultimo anno, in sinergia anche con altri gruppi politici al Parlamento europeo, abbiamo lavorato affinché nel testo finale venissero accolte le priorità italiane e fosse garantita la giusta flessibilità del credito, in particolare per le PMI e per i consumatori, con effetti positivi sulle famiglie, ed evitando di mettere a repentaglio alcuni dei rilevanti sforzi fatti finora per la ripresa economica”, prosegue NESCI. “Siamo abbastanza soddisfatti del risultato raggiunto ed ora ci auguriamo che il testo possa essere ancora migliorato, dopo il passaggio in Plenaria, in fase di negoziati interistituzionali con il Consiglio”, conclude la nota.