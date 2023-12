“Atreju, è la matrice identitaria di Fratelli d’Italia, ma è anche quel posto dove posizioni diverse si incontrano, con rispetto, senza sconti sul piano delle idee ed esaltando il valore democratico del confronto” – l’eurodeputato Denis Nesci lancia la kermesse di partito che si terrà a Roma dal 14 al 17 dicembre.

“Tanti i temi che animano la bussola politica di Fdi nell’occasione di Atreju, il cui dialogo aperto a tutti viene riconosciuto anche da altre forze politiche. Un appuntamento ultradecennale – spiega Nesci – con un format speciale e in una location affascinante come Castel S. Angelo, vedrà anche quest’anno un villaggio natalizio aperto da mattina a sera, dove si potranno visitare stand solidali con prodotti tipici e punti ristoro. Attrazione per grandi e piccoli: la pista di pattinaggio su ghiaccio. Una kermesse che, come da tradizione, vedrà in calendario dibattiti, mostre, musica, eventi ed approfondimenti culturali, ma soprattutto la partecipazione di profili nazionali e internazionali per discutere delle principali questioni di attualità. Ad Atreju nessuno si sente ospite, ma partecipe!”