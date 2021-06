“Nella mattinata odierna ho in programma un incontro presso il Comune di San Luca (RC) con una rappresentanza istituzionale guidata dal Sindaco dott. Bruno Bartolo e composta dalla giunta e dai consiglieri comunali, per parlare di sostegno ai piccoli comuni, legalità e presenza delle istituzioni” rende pubblico la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale On. Dalila Nesci. “A seguire – prosegue la Sottosegretaria – visiterò l’Istituto comprensivo San Luca-Bovalino, un’eccellenza con le sue dotazioni moderne, i laboratori ed il teatro, dove la dirigente scolastica del plesso mi illustrerà le più recenti iniziative poste in essere a favore dei bambini. La visita proseguirà presso la sede della Fondazione culturale “Corrado Alvaro”, dove incontrerò il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere di rilancio culturale della Fondazione e della memoria storica dell’insigne scrittore sanluchese”.

“Nel pomeriggio prenderò parte all’inaugurazione della “Casa della Musica” di Laureana di Borrello presso il Palazzo dell’ex Prefettura, che verrà intitolata a Maria Chindamo, la quale ha pagato con il bene più prezioso la scelta coraggiosa di vivere da donna e calabrese libera” continua la Sottosegretaria, che aggiunge: “Con l’occasione assisterò al concerto dell’Orchestra giovanile di Laureana di Borrello diretta dal Maestro Maurizio Managò nell’ambito del progetto “Chi banda non sbanda”, che vede la partecipazione di ragazzi e giovani impegnati a combattere ogni tipo di mafia con la sola, formidabile, forza della musica”. “Ringrazio sin d’ora l’Associazione culturale “Paolo Ragone” che, in collaborazione con il Comune di Laureana di Borrello, l’Istituto superiore Raffaele Piria e l’Istituto comprensivo Laureana Galatro Feroleto, hanno reso possibile quest’evento, a testimonianza di una Calabria che non si piega alle mafie e fa sentire forte la musica della legalità” conclude la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale On. Dalila Nesci.