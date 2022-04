“Valerio Donato ha il compito e il dovere di redigere un programma valido per amministrare la città di Catanzaro, e qualora riuscisse nell’intento, dovrebbe sforzarsi di garantire un buon governo ai cittadini catanzaresi” – Il Capogruppo Fdi Giuseppe Neri risponde al candidato sindaco di Catanzaro che vorrebbe la sede del Consiglio nel capoluogo.

“La sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria – continua Neri – in alcun modo può rappresentare un disagio per i calabresi sotto il profilo economico e funzionale, piuttosto, assicura quell’equilibrio istituzionale che la storia ha decretato non senza tensioni e attraverso un vissuto di rivendicazione che rappresenta l’identità della nostra regione”. Aggiunge anche: “Penso che Donato sia stato protagonista di un’uscita inopportuna e sconveniente per il dibattito politico regionale, in ordine a due motivi: altre regioni si sono avvalse di due sedi per quanto concerne Giunta e Assise, e soprattutto, il regionalismo calabrese è fondato su simboli indelebili per la memoria collettiva, come quella della scelta del Consiglio regionale a Reggio Calabria”.

“La città in riva allo Stretto è stata penalizzata fin troppo, pertanto – conclude il Capogruppo di Fratelli d’Italia – riaccendere polemiche campanilistiche tra Reggio e Catanzaro non è utile e conducente ai fini dell’armonia politica ed istituzionale della nostra regione”.